Parovi utakmica 10.kola Zaječarske okružne lige

10.kolo Zaječarske okružne lige na programu je ovog vikenda.

U subotu će Rgotina ugostiti Rudar iz Podvisa, dok će OFK Knjaz ugostiti Hajduk.

U nedelju se sastaju: Malinik – Omladinac, Šljivar-Osnić, OFK 019-BSK, Kosovo-Rudar Vrška Čuka, Graničar – Ozren, Midžor-FSU Kraljevica.

Početak utakmica je u 14:30h.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

