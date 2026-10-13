Papa Lav XIV uspešno operisan u rimskoj bolnici Đemeli

Papa Lav XIV uspešno je danas operisan u rimskoj bolnici Đemeli gde mu je hiruški otklonjen čvorić na plućima, saopštio je Vatikan, navodeći da je operacija počela nešto pre šest sati popodne i trajala oko dva sata.

Medicinski izvori navode da bi papa mogao da stane na noge već tokom sutrašnjeg dana, a Kancelarija za odnose s javnošću Vatikana saopštila je ranije danas da je operaciju izvodio tim za torakalnu hirurgiju predvođen profesorom Stefanom Margaritorom, prenosi Ansa.

Papa Lav (71) danas je ušao u bolnicu nasmejan i okružen poštovaocima koji su uzvikivali “Forza Papa” (Napred Papa), a lekari smatraju da će papi biti potrebno oko sedam dana za postoperativni oporavak.

Državni sekretar Vatikana, kardinal Pjetro Parolin izjavio je da je informacija da ide na operaciju uklanjanja čvorića na plućima bila “grom iz vedra neba”.

“Niko to nije očekivao. Sve nas je pogodila spokojnost kojom je Papa najavio ovu proceduru. Nadamo se da će se ovaj problem rešiti što je pre moguće. Verujemo u to, ali ga, naravno, pratimo u našim molitvama”, rekao je Parolin pre konferencije na Gregorijanskom univerzitetu u Rimu.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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