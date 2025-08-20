OVE NAMIRNICE SU PRIRODNI LAKSATIV: Ako ih budete redovno koristili, rešićete se zatvora zauvek!

Pravilnom ishranom moguće je regulisati varenje, izbeći upotrebu farmaceutskih laksativa i značajno unaprediti opšte zdravlje – poručuje viša dijetetičarka-nutricionistkinja Jasna Vujičić.

Opstipacija, odnosno zatvor, sve češće pogađa savremenog čoveka, a uzrok se najčešće krije u lošim prehrambenim navikama i nedostatku fizičke aktivnosti. Umesto kratkoročnih rešenja u vidu laksativa, Vujičić preporučuje uvođenje namirnica koje na prirodan način stimulišu rad creva i obezbeđuju dugoročno olakšanje.

Preporučene namirnice za bolju probavu:

– Suve šljive – zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i prirodnog šećera sorbitola, imaju snažan laksativni efekat

– Suve smokve i kajsije – slična svojstva kao suve šljive, odlične za svakodnevnu upotrebu

– Jabuke – bogate pektinom koji podstiče rad debelog creva

– Čija semenke – bogate topivim vlaknima, deluju kao prirodni regulator varenja

– Mleveni lan i laneno ulje – poboljšavaju probavu i obiluju omega-3 masnim kiselinama

– Maslinovo ulje – blagotvorno deluje na crevnu sluzokožu i podstiče peristaltiku

– Mahunarke – stimulišu stvaranje maslačne kiseline koja hrani korisne bakterije u crevima

– Lisnato zeleno povrće (spanać, blitva, kelj, rukola) – prirodni izvor magnezijuma, koji pomaže opuštanje mišića creva

Ishrana po mediteranskom modelu kao prevencija

Uz unos navedenih namirnica, Vujičić preporučuje izbegavanje industrijski prerađene hrane bogate aditivima, šećerima i zasićenim mastima. Umesto toga, savetuje prelazak na kuvane, pečene i dinstane obroke po uzoru na mediteransku ishranu, koja je bogata vlaknima, zdravim mastima i biljnim proteinima.

Pored hrane, pojedini biljni čajevi i dodaci poput psilijuma mogu pomoći kod zatvora, ali se njihova primena preporučuje uz prethodnu konsultaciju sa lekarom ili nutricionistom.

Pravilna ishrana i prirodni izvori vlakana ključ su zdravog varenja – bez nuspojava i zavisnosti od farmaceutskih laksativa.

Zajecaronline.com/Srbija Danas/V.M.