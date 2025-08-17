NIKAKO NE JEDITE ČIJA SEMENKE SVAKI DAN! Evo šta se desilo ovom čoveku!

Čija semenke – saveti

Čija semenke su izuzetno cenjene u svetu zdrave ishrane, a nutritivne vrednosti su zaista velike.

Osim što su odlične za rad mozga, ključne su za dobru stolicu, ali i kao protein – za rast mišića. Navodi se i da mogu poboljšati san jer sadrže triptofan, aminokiselinu koja je ključna za proizvodnju melatonina.

Međutim, glavna greška koju mnogi prave jeste konzumacija suvih čija semenki. One mogu da upiju i do 12 puta više tečnosti od svoje težine. Kada se pojedu suve, a zatim dođu u dodir sa tečnošću u jednjaku, pretvaraju se u gustu, želatinastu masu.

Jedan slučaj iz 2014. godine objavljen u časopisu „American Journal of Gastroenterology“ pokazao je kako se muškarcu ta želatinasta masa zaglavila u jednjaku. Hitna medicinska pomoć bila je neophodna.

Čija semenke – saveti

Lekarka Rebeka Roul, koja je lečila pacijenta, opisala je masu kao nešto što liči na plastelin.

„Popularnost čija semenki raste i mislim da ćemo ovakve slučajeve viđati sve češće“, upozorila je doktorka.

Kako biste izbegli neželjene efekte, važno je da pravilno pripremite semenke. Preporuka je da ih potopite u vodu, mleko ili sok najmanje 10 do 15 minuta. A idealno bi bilo da stoje preko noći. Tako će nabubriti pre nego što stignu do vašeg grla i biće bezbedne za gutanje. Takođe, počnite sa manjom količinom. Jednu do dve kašike dnevno (oko 14 grama). Vaš digestivni sistem se tako navikava na namirnicu koja je, suštinski, jako zdrava.

Zajecaronline.com V.M./Najzena

PRATITE NAS!

Hype Zvezde

Nakon uspešnih audicija širom Srbije i regiona, novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.