NEODOLJIVI ČIZKEJK SA MALINAMA
Potrebno je:
Kora
- 300 g mlevenog keksa
- 150 g margarina
- 50-100 ml mleka
Fil:
- 500 g krem sira
- 300 ml slatke pavlake
- 100 ml mleka
- 200 g šećera u prahu
- 1 kesica želatina
Voćni fil:
- 500 g malina
- 200 ml vode
- 3 vanilin šećera
- 3 kašike šećera
- 1 kesica želatina
Priprema:
Pomešajte sastojke za podlogu pa smesu utisnite na dno kalupa. Ostavite u frižideru i pravite za to vreme fil. Pomešajte krem sir sa šećerom u prahu, izmešajte. Umućenu slatku pavlaku postepeno dodajte siru i mešajte. Želatin napravite po upustvu s kesice, pa otopite u 100 ml mleka pa dodajte smesi. Promešajte. Stavite preko podloge od keksa, poravnajte i ostavite u frižideru. Zatim pomešajte voće, vodu, vanilin šećer i šećer i kuvajte dok ne provri. Kada proključa neka se kuva još 5 minuta. Sklonite s vatre i dodajte želatin. Kada se ohladi, nanesite preko fila od sira. Ostavite kolač u frižideru da se voćni deo želira.
