Desert Izdvajamo Recept Vesti

NEODOLJIVI ČIZKEJK SA MALINAMA

15.08.2025.
foto:Pinterest

NEODOLJIVI ČIZKEJK SA MALINAMA

Potrebno je:

Kora

  • 300 g mlevenog keksa
  • 150 g margarina
  • 50-100 ml mleka

Fil:

  • 500 g krem sira
  • 300 ml slatke pavlake
  • 100 ml mleka
  • 200 g šećera u prahu
  • 1 kesica želatina

Voćni fil:

  • 500 g malina
  • 200 ml vode
  • 3 vanilin šećera
  • 3 kašike šećera
  • 1 kesica želatina

Priprema:

Pomešajte sastojke za podlogu pa smesu utisnite na dno kalupa. Ostavite u frižideru i pravite za to vreme fil. Pomešajte krem sir sa šećerom u prahu, izmešajte. Umućenu slatku pavlaku postepeno dodajte siru i mešajte. Želatin napravite po upustvu s kesice, pa otopite u 100 ml mleka pa dodajte smesi. Promešajte. Stavite preko podloge od keksa, poravnajte i ostavite u frižideru. Zatim pomešajte voće, vodu, vanilin šećer i šećer i kuvajte dok ne provri. Kada proključa neka se kuva još 5 minuta. Sklonite s vatre i dodajte želatin. Kada se ohladi, nanesite preko fila od sira. Ostavite kolač u frižideru da se voćni deo želira.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

Preporučujemo:

Dodaj komentar