NEODOLJIVI ČIZKEJK SA MALINAMA

Potrebno je:

Kora

300 g mlevenog keksa

150 g margarina

50-100 ml mleka

Fil:

500 g krem sira

300 ml slatke pavlake

100 ml mleka

200 g šećera u prahu

1 kesica želatina

Voćni fil:

500 g malina

200 ml vode

3 vanilin šećera

3 kašike šećera

1 kesica želatina

Priprema:

Pomešajte sastojke za podlogu pa smesu utisnite na dno kalupa. Ostavite u frižideru i pravite za to vreme fil. Pomešajte krem sir sa šećerom u prahu, izmešajte. Umućenu slatku pavlaku postepeno dodajte siru i mešajte. Želatin napravite po upustvu s kesice, pa otopite u 100 ml mleka pa dodajte smesi. Promešajte. Stavite preko podloge od keksa, poravnajte i ostavite u frižideru. Zatim pomešajte voće, vodu, vanilin šećer i šećer i kuvajte dok ne provri. Kada proključa neka se kuva još 5 minuta. Sklonite s vatre i dodajte želatin. Kada se ohladi, nanesite preko fila od sira. Ostavite kolač u frižideru da se voćni deo želira.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!