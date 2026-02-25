Oprez! Jedan potez s vatrostalnom posudom vodi u problem

Vatrostalne staklene posude su veoma korisne zato što omogućavaju ravnomerno zagrevanje hrane, pomažu da jelo zadrži svoju sočnost i mogu se bez dodatnog serviranja izneti pravo na sto.

Ako mogu da izdrže visoke temperature, čak do 300 stepeni, veoma je važno koristiti ih pravilno kako bi se izbeglo pucanje.

Najveća opasnost ne leži u samoj toploti, već u nagloj promeni temperature.

Staklo može pući ako ga iz frižidera stavite direktno u vrelu rernu, ako u zagrejanu posudu sipate hladnu tečnost ili je izvadite iz rerne i postavite na hladnu ili vlažnu površinu.

Staklo se širi kada se zagreva, a nagle promene temperature stvaraju naprezanja koja mogu dovesti do oštećenja. Najsigurnije je postaviti posudu u hladnu rernu i zajedno sa njom je postepeno zagrevati.

Tokom pečenja, dno posude treba da sadrži malo tečnosti, bilo vode, bujona ili sokova iz hrane. Ako tokom pripreme dodajete tečnost, ona mora biti topla.

Staklene vatrostalne posude su praktične jer ravnomerno raspoređuju toplotu, ali zahtevaju pažljivo rukovanje. Uz malo opreza, ovakvo posuđe može trajati godinama bez problema.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/ N.B.

