OLUJNO NEVREME U KOMŠILUKU! Ne rade škole, obustavljen javni prevoz

Zbog olujnog nevremena koje je pogodilo delove Rumunije otkazna je nastava u školama. A kako javljaju rumunski mediji privremeno je obustavljen javni prevoz, oborena su stabla, začepljeni su kanalizacioni odvodi i poplavljene su ulice, kao i više objekata u crnomorskom gradu i okrugu Konstanca.

Prema navodima lokalnih vlasti, spasilački timovi su se celu noć borili sa posledicama bujičnih padavina, prenosi Ađer pres.

„Intervencija se nastavlja jutros. Vlasti stalno prate situaciju na terenu kako bi brzo reagovale tamo gde je to potrebno“, saopštila je Gradska uprava Konstance.

Kao preventivnu meru, gradske vlasti su jutros naredile privremenu obustavu javnog autobuskog saobraćaja, kako ne bi ometao intervenciju terenskih ekipa. Prema podacima lokalnih rumunskih vlasti u Konstanci, do sada su vatrogasci, u samom gradu i na nekoliko lokacija u okrugu, intervenisali zbog uklanjanja vode iz objekata i drveća koje je palo na električne kablove.

Nastava je otkazana u sredu za više od 109.000 učenika iz 205 škola u okrugu Konstanca.

Prema upozorenjima Nacionalne meteorološke uprave, između 7. oktobra u 21.00 čas i 8. oktobra u 15.00 časova, u okruzima Konstanca, Kalaraši, Jalomita, Đurđu, Ilfov i u gradu Bukureštu biće obilnih padavina od 80-100 l/m² do 120-140 l/m², navodi Ađer pres.

Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.

