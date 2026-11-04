Oglasili se iz Poštanske štedionice: Obavešenje o isplati novca iz Alta banke

Ivan Bojčić iz Poštanske štedionice rekao je za RTS da je banka stabilna i likvidna. Kao banka isplatilac, Poštanska štedionica će biti zadužena za isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, u iznosu do 50.000 evra. Bojčić je rekao da penzije za 1.965 korisnika koji su primanja dobijali preko Alta banke već su preusmerene.

Agencija za osiguranje depozita najkasnije u petak objaviće detalje o početku isplate deponentima.

– Banka Poštanska štedionica pripada grupi sistemski značajnih banaka, tako da nema nikakvog razloga za zabrinutost. Ove godine obeležavamo 105 godina poslovanja i mnogo puta smo bili u izazovnim vremenima – navodi Bojčić.

Banka Poštanska štedionica izabrana je za banku isplatioca na tenderu koji je Agencija za osiguranje depozita sprovela tokom 2024. godine.

Kako objašnjava, takvi tenderi sprovode se redovno, na svake četiri godine. Trenutno je u toku usaglašavanje detalja i potpisivanje ugovora neophodnog za isplatu deponenata Alta banke.

Penzioneri koji su primanja dobijali preko Alta banke, Poštanska štedionica obezbedila preusmeravanje isplata.

Kako je rekao Bojčić, reč je o ukupno 1.965 penzionera, kojima će penzije za oktobar biti isplaćene preko Poštanske štedionice.

– Penzionerima iz kategorije samostalnih delatnosti penzije su već uplaćene, dok će vojnim i poljoprivrednim penzionerima biti isplaćene 5. novembra. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata je planirana za 10. novembar, kao i za ostale korisnike iz te kategorije. Sve te penzije su preusmerene na Banku Poštanska štedionica. Penzionerima su otvoreni privremeni računi na koje će biti uplaćena oktobarska penzija, kako bi mogli nesmetano da podignu svoj novac – objasnio je Bojčić.

Penzioneri će, međutim, moći sami da izaberu banku preko koje će ubuduće primati penziju.

– Oni imaju rok do 20. novembra da otvore račun, bilo u Poštanskoj štedionici ili nekoj drugoj banci – naveo je Bojčić.

Oglasili se iz Poštanske štedionice: Obavešenje o isplati novca iz Alta banke

Poštanska štedionica biće zadužena i za isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, do zakonom garantovanog iznosa od 50.000 evra.

Iz banke naglašavaju da se za ove isplate neće koristiti sredstva Poštanske štedionice, već novac Fonda za osiguranje depozita

Ovim novcem upravlja Agencija za osiguranje depozita.

– Ta sredstva nisu sredstva Banke Poštanska štedionica, već sredstva Fonda za osiguranje depozita.

– Naša banka će biti samo banka isplatilac, koja će tehnički sprovoditi isplatu, obezbediti infrastrukturu, zaposlene i dovoljan iznos sredstava za isplatu. Sve se radi u ime i za račun Agencije za osiguranje depozita – objašnjava Bojčić.

Prema njegovim rečima, tačan broj klijenata Alta banke koji imaju pravo na isplatu osiguranih depozita.

Klijenti imaju pravo i na ukupan iznos sredstava koji će biti isplaćen, još nije poznat. Te podatke će, kako navode, dostaviti Agencija za osiguranje depozita.

– U ovom trenutku nemamo tačan podatak o broju klijenata. Agencija za osiguranje depozita će dostaviti tačan iznos koji treba isplatiti, kao i ukupan broj klijenata – ističu iz banke.

Poštanska štedionica priprema i organizaciju isplate kako bi klijenti Alta banke mogli da podignu novac bez odlaska u druge gradove.

Alta banka je imala ukupno 19 poslovnica, od kojih 12 u gradovima širom Srbije i sedam u Beogradu.

Iz Poštanske štedionice najavljuju da će isplatom biti obuhvaćeni najmanje svi gradovi u kojima je Alta banka imala poslovnice.

– Banka Poštanska štedionica će sigurno pokriti najmanje te gradove u kojima je Alta banka imala poslovnice. Naše poslovnice su uglavnom blizu njihovih, tako da klijenti neće morati da putuju u druge gradove da bi podigli svoja sredstva – objasnio je Bojčić.

Dodaju da će posebna pažnja biti posvećena organizaciji rada zaposlenih, naročito u prvim danima isplate, kada se očekuju najveće gužve.

– Učinićemo sve da naši postojeći klijenti što manje osete povećan obim posla – poručuju iz Poštanske štedionice.

Zaječaronline/RTS/M.M.

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