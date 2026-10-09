Od danas saobraćaju putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš
Putnički vozovi na relaciji Niš-Leskovac-Niš počeće da saobraćaju od danas, saopštio je Srbijavoz.
Saobraćaj na ovoj relaciji se uspostavlja nakon što je završena rekonstrukcija i modernizacija pruge između Niša i Brestovca.
Na relaciji Niš – Leskovac – Niš saobraćaće šest pari Regio vozova. I to šest Regio vozova iz stanice Niš sa polascima u 4:00, 7:22, 10:00, 12:40, 15:30 i 19:48 minuta, a šest Regio vozova iz stanice Leskovac sa polascima u 5:28, 8:46, 11:16, 14:15, 16:45 i 21:16 minuta.
Regio vozovi će se zaustavljati u Međurovu, Belotincu, Čapljincu, Malolištu, Doljevcu, Kočanima, Pukovcu, Brestovcu, Lipovici, Pečenjevcima, Živkovu i Vinarcima.
Vreme putovanja Regio vozova na relaciji Niš-Leskovac iznosi 59 minuta, navodi se u saopštenju.
Karte koje se kupuju na blagajni ili kartomatu na relaciji Niš – Leskovac koštaju za drugi razred u jednom pravcu 300 dinara, a cena povratne karte je 480 dinara. Dok karta za prvi razred u jednom pravcu košta 428 dinara, a povratna 684 dinara.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar