Obustava saobraćaja u Vražogrncu zbog asfaltiranja

Kako javljaju nadležni, u Vražogrncu će od sutra na snazi biti obustava saobraćaja u jednom delu sela.

“Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, radi asfaltiranja ulice u Vražogrncu. Od raskrsnice skretanja za selo Trnavac do Doma kulture, u periodu od 06.12.2024. godine od 19 časova do 07.12.2024. godine do 16 časova“, saopštavaju nadležni.

Sutra planska isključenja struje

Od 8 do 10 časova bez električne energije u Zaječaru biće sledeće ulice: Ljubljanska od br 1. do br 20, deo Vardarske, deo Sokobanjske, Podgorička, Kostlačka, Salaška, Sarajevska, Raška, Novosadska, Hajduk Stanka, Timočki Kej i Međumurska od br 1 do br 9.

Od 10:30 do 12:30 časova bez električne energije u Zaječaru ostaće: nastavak Međumurske, Dr Hadžića, Kopaonička, Šibenička, Dr Miševića, Knjaževačka od br 38. pa naviše (prema jazu), Durmitorska od br 34. pa naviše (prema jazu), Vasilije Đ. Žarki i Ljubljanska od br 29. pa naviše (prema jazu), Argentinska, Braće Jugovića, Čačanska, Gočka, Mostarska, 25. Maj i Lakomička desno od jaruge ka centru grada.

Takođe, od 13 do 15 časova bez električne energije biće: Minićevska, Sutjeska, Glamočka, deo Vojničke od br. 99 pa naviše ka jazu, 7. Jula, Brestovačka, Drvarska, Zagorska, 7. Udarne Brigade, i deo Lakomičke levo od jaruge ka jazu.

ZaječarOnline/O.B.