OBRADOVIĆ PRED MEČ PROTIV FENERBAHČEA: ”Moramo da odigramo čvrsto i kvalitetno…”

Trener košarkaša Saša Obradović rekao je pred meč protiv Fenerbahčea da njegova ekipa mora da odigra čvrsto i kvalitetno u odbrani.

Zvezda u petak od 20 časova u Areni dočekuje Fenerbahče u meču 31. kola Evrolige. U prvom delu sezone Zvezda je kao gost pobedila 86:81, a Fenerbahče stiže u Beograd sa serijom od 19 pobeda u svim takmičenjima.

“Nije samo rezultatski, oni su igrom najbolja ekipa u Evroligi. Imali su probleme sa povredama glavnih igrača, ali i pored toga drže visok ritam u igri, visok nivo. Dave timove do određene granice da mnogi odustanu, pogotovo na samom kraju. Protivnik je dovoljno izazovan da bi radio konstantno te stvari koje su nama važne, mi ćemo možda promašiti neki šut, ali moramo da odigramo čvrsto i kvalitetno u odbrani”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Upitan koji igrači iz njegove ekipe mogu da budu ključni u sutrašnjem meču, Obradović kaže da su to “timski igrači, oni koji su obeleženi da budu vodeći, što se vidi i kroz naše minute u igri”.

“Trebalo bi im verovati, možda sad nisu u najboljem ritmu, ali očekuješ od igrača poput Nvore, Batlera i Kodija da budu najbolji kad je najpotrebnije”, naveo je Obradović.

Istakao je da ekipa mora drugačije nego prošle nedelje protiv Bajerna, kada je poražena u Areni.

“Ulazak u utakmicu, odigravanje, to je i jedan od razloga što smo imali te probleme. Trener bi trebalo da opusti ekipu, da ne bude toliki pritisak. Imali smo prošle godine probleme posle Kupa i na tome smo dosta radili. Male stvari moraju da budu dobre. Ne zavisi njihova igra od centara, ali su mnogo važniji od njihove timske odbrane. Oni su ispod koša najbolja ekipa u Evroligi, ostaje samo odluka gde ćemo da napravimo balans”, podvukao je Obradović.

Posle petomesečne pauze u tim se vratio i Tajson Karter, koji je poslednji meč odigrao baš protiv Fenerbahčea.

“On je jedan od igrača od kojih dosta očekuješ, tako je i bilo na početku. On još nije na nivou na kom se očekuje iz opravdanih razloga, ali to je i važno, da ga trener istrpi”, zaključio je Obradović.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.