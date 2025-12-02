Izdvajamo Recept Vesti

OBOŽAVAĆETE GA! POSNO MEDENO SRCE

02.12.2025.
foto: Pixabay

Sastojci:

300 ml vode, 150 g šećera, 600 g brašna, kašika kakaoa, 10 kašika džema, 100 ml ulja, dve kašičice sode bikarbone, ZA FIL 10 kašika džema. 2 šake mlevenih lešnika ili oraha ZA GLAZURU 100 g čokolade, 3 kašike ulja

Priprema:

Umutite vodu, šećer, brašno, kakao, ulje, džem, soda bikarbonu. Polovinu testa istresite u tepsiju i pecite oko 10 – 15 minuta na 200 stepeni. Izvadite iz rerne pa prelijte rastopljenom marmeladom u koju ste stavili mlevene orahe ili lešnije, pa preko džema sipajte testa ali ga predhodno razredite sa 5 kašika vode da bi se lakše razlilo preko marmelade. Pecite još 30 minuta ili dok ne budete sigurni da je gotovo. Prelijte glazurom.

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

