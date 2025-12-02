OBOŽAVAĆETE GA! POSNO MEDENO SRCE

Sastojci:

300 ml vode, 150 g šećera, 600 g brašna, kašika kakaoa, 10 kašika džema, 100 ml ulja, dve kašičice sode bikarbone, ZA FIL 10 kašika džema. 2 šake mlevenih lešnika ili oraha ZA GLAZURU 100 g čokolade, 3 kašike ulja

Priprema:

Umutite vodu, šećer, brašno, kakao, ulje, džem, soda bikarbonu. Polovinu testa istresite u tepsiju i pecite oko 10 – 15 minuta na 200 stepeni. Izvadite iz rerne pa prelijte rastopljenom marmeladom u koju ste stavili mlevene orahe ili lešnije, pa preko džema sipajte testa ali ga predhodno razredite sa 5 kašika vode da bi se lakše razlilo preko marmelade. Pecite još 30 minuta ili dok ne budete sigurni da je gotovo. Prelijte glazurom.

Zajecaronline/trpeza.alo.rs/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!