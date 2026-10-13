Branka Petrić završila u Urgentnom centru: Glumica doživela ozbiljnu nezgodu tokom probe

Legendarna glumica Branka Petrić završila je u Urgentnom centru nakon što je ozbiljno pala tokom probe predstave „Garderober“. Kako je objavljeno, nakon nezgode bila joj je potrebna lekarska pomoć, a na glavi ima nekoliko kopči.

Vest o nezgodi objavljena je nakon što se njena koleginica Anđelka oglasila na društvenim mrežama i otkrila šta se dogodilo.

Prema njenim navodima, Branka je pala na probi pre dva dana, zbog čega je predstava otkazana. Do nezgode je došlo tokom priprema za obnovu predstave „Garderober“. Pad je bio dovoljno ozbiljan da je glumica morala da potraži medicinsku pomoć.

Branka Petrić završila u Urgentnom centru: Glumica doživela ozbiljnu nezgodu tokom probe

Kako je preneto, Branka Petrić je nakon pada završila u Urgentnom centru, gde joj je ukazana pomoć zbog povrede glave.

Njena koleginica Anđelka podelila je i emotivnu poruku u kojoj je govorila o glumici i događaju koji je obeležio dan.

Anđelka je u istoj objavi istakla i da je izašla monografija Branke Petrić, nastala povodom nagrade „Joakim Vujić“ za životno delo. Posebno je naglasila da joj je bila čast da govori odlomke iz knjige posvećene glumici, zajedno sa kolegom Joakimom Tasićem. Uprkos nezgodi i povredi, Branka Petrić bila je u centru pažnje i zbog ovog značajnog događaja posvećenog njenoj dugogodišnjoj karijeri.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je Branka Petrić doživela zdravstvene probleme tokom pozorišne predstave. Pre dve godine, tokom izvođenja drame „Da krenemo ispočetka“ u pozorištu Madlenianum, glumici je iznenada pozlilo, nakon čega je pozvana Hitna pomoć i prevezena je u bolnicu. Branka Petrić decenijama važi za jedno od značajnih imena srpskog glumišta, a njena bogata karijera obeležena je brojnim pozorišnim i televizijskim ulogama.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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