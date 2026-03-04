OBLAČNO ALI TOPLO: Sutra u Zaječaru prijatnih 15° C

U Srbiji će u četvrtak, 5. marta u toku prepodneva biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok se sredinom dana i posle podne iočekuje prestanak padavina i razvedravanje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od tri do 18 stepeni.

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno i suvo, popodne umereno oblačno. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 8° C, maksimalna dnevna 15° C.

Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 14 do 18 stepeni.

Zajecaronline.com/ tanjug/weather2umbrella/ N.B.

