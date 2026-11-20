Objavljene nove cene goriva: U narednih sedam dana benzin jeftiniji za tri dinara, dizel nepromenjen

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela u narednih sedam dana biće ista, i litar će koštati 236 dinara. Dok će benzin (BMB 95) pojeftiniti za tri dinara i iznositi 204 dinara, saznaje Tanjug.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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U Srbiji danas od sredine dana novo naoblačenje, temperature do 20 stepeni

Danas u Srbiji pre podne pretežno sunčano uz malu oblačnost. Nakon sunčanog prepodneva očekuje se novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će zahvatiti prvo severne i zapadne, a posle podne i ostale predele zemlje. Dok će se suvo vreme zadrzati samo na jugu naše zemlje, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, u planinskim predelima povremeno i jak. Temperature će varirati od četiri do 20 stepeni.

Narednih nedelju dana zadržaće se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše, ali uz postepeni pad temperature koja će pasti i ispod 10 stepeni.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 15° C.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.