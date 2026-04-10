Obeležavamo Veliki petak: Dan tišine, tuge i sećanja na Hristovo stradanje

Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Veliki petak, dan kada je, po verovanju, Isus Hrist razapet na časnom krstu na Golgoti.

Ovaj dan smatra se najtužnijim u hrišćanstvu, i danas se ne služi liturgija.

Prema predanju, Hrist je odveden iz kuće prvosveštenika Kajafe kod rimskog prokuratora Pontija Pilata, koji ga je osudio da bude raspet na krstu. Gledajući šta narod i vojnici rade s njim, Isus je rekao: „Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade.“

Na Veliki petak se posti, a običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom, koja simbolizuje Hristovu krv.

Danas se ne peva i ne veseli, a u periodu od Velikog četvrtka do Uskrsa (nedelje) ne čuju se crkvena zvona, jer su ona u Pravoslavnoj crkvi znak radosti i sreće. Zbog toga se u ovim danima vreme bogosluženja i oglašenja umrlih najavljuje samo drvenim klepalom.

Na ovaj dan ne služi se liturgija, već se samo u carskim časovima čitaju jevanđelja o događajima u danima Stradanja.

Običaji i verovanja

U crkvenom kalendaru Veliki petak obeležen je crvenim slovom, što znači da su danas zabranjeni bilo kakvi poslovi.

U narodu postoji verovanje da danas ne valja zakivati eksere niti uzimati igle, šila i bilo koje druge oštre predmete da se ne bi produbile Hristove rane. Jedini posao koji se preporučuje je farbanje jaja, a u nekim delovima Srbije važi običaj da se kuća očisti metlom da bi zlo i nečistoća napustili dom, a metlu bi trebalo odmah nakon toga baciti u smeće.

Na ovaj praznik se strogo posti na vodi, čak je poželjno ne jesti ništa. Sve misli bi trebalo da budu usmerene ka Hristu i žrtvi koju je podneo iz ljubavi prema nama.

Ne loži se vatra, a strogo je zabranjeno konzumirati vino jer je ono simbol Hristove nevino prolivene krvi. Ne sme se mesiti ni hleb, a na trpezi bi trebalo da se nađe hrana koja je pripremljena na vodi – bareno povrće, pirinač, med i voće.

U nekim mestima se ne jede ni crni ni beli luk, jer su po predanju Isusu Hristu rane namazane lukom kako bi ga što više pekle i bolele.

Prema predanju, onaj ko soli hranu na Veliki petak dodatno sipa so na Isusove rane.

Budući da je ovaj dan najtužniji za sve Hrišćane, muzika, veselje i galama su strogo zabranjeni.

Farbanje jaja

Iako u nekim krajevima naše zemlje postoji verovanje da jaja treba da se farbaju na Veliki četvrtak ili Veliki subotu, mnogi baš na Veliki petak odlučuju da se posvete tome.

Domaćica prvo farba jedno jaje u crveno, a ono prošlogodišnje, koje se čuvalo godinu dana, treba zakopati u zemlju kako bi bila plodna i donela sreću porodici.

Postoje mnogi nazivi za prvo obojeno jaje u kući: čuvar, čuvarkuća, čuvarak najčešće ćete čuti u Vojvodini, krstaš i strašnik na Kosmetu, izmamak oko Leskovca…

Kako god ga zvali, prvo obojeno jaje čuva se pored ikone do sledećeg Uskrsa, a staro verovanje je da ako kora na jajetu pukne, to simbolizuje buđenje prirode, ali i Hristovo uskrsnuće.

Na dan Vaskrsa svi ukućani treba prvo da pojedu po jedno jaje, a tek onda da se posluže ostalom hranom.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

