Obeležavamo Svetog mučenika Nikifora: Danas je pravi trenutak za oproštaj!

I u poslednjem trenutku Saprikije se pred dželatima odrekao Hrista i izjavio da će da se pokloni idolima. Tako beše oslepljen mržnjom! Nikifor je preklinja Saprikija da se ne odriče Hrista. “O, brate vozljubljeni, ne čini to, ne odriči se Gospoda našeg Isusa Hrista, ne gubi venca nebesnog!” No sve uzalud. Saprikije osta pri svome.

Tada Nikifor uzviknu dželatima: “I ja sam hrišćanin, posecite mene mesto Saprikija!” Dželati ovo javiše sudiji, i sudija im naredi da puste Saprikija, a da poseku Nikifora. Radosno Nikifor metnu svoju glavu na panj, i bi posečen.

I tako se udostoji carstva i bi uvenčan besmrtnim vencem slave. Ovo se dogodilo 260. godine u vreme cara Galijena.

Sveti mučenik Nikifor zaštitnik je svih onih koji nepravedno stradaju, kao i onih koji su spremni da zbog prijatelja i pravde ruku u vatru stave. Veruje se da je ovo dan kada se posvađani mire i počinju iz početka svoje prijateljstvo.

Zato, oprostite danas i onima koji su vam učinili nepravdu. Pružite im ruku pomirenja i zaboravite sve ono loše što se među vama dogodilo. Videćete, život će vam nakon toga biti lepši i ispunjeniji.

Zajecaronline/24sedam.rs/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!