Obeležavamo dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Haralampiju: Danas treba uraditi jednu stvar za zdravlje svoje dece

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Haralampiju, jednom od najvećih mučenika u istoriji hrišćanstva, poznatom u narodu i kao “gospodar svih bolesti”.

Ime ovog sveca grčkog je porekla i znači radosna svetlost. On je bio episkop u Magneziji (Tesalija) u 2. veku, a veruje se da je u 113. godini postradao zbog Hrista. Za života, uradio je mnogo čudesnih stvari, i mnoge ljude preobratio je u hrišćanstvo – zbog njega je čak i careva ćerka Galina prešla u hrišćanstvo.

Kada je u vreme cara Septimija Severa počeo progon hrišćana, Haralampije se nije krio, već se svojevoljno predao. Kada su ga živog odrali, svetac je rekao carskim vojnicima: “Hvala vam, braćo, za to što ostrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za novi, večni život.”

Osuđen na smrt i izveden na gubilište, Sveti Haralampije uzdiže ruke k nebu i pomoli se Bogu za sve ljude, da im Bog da telesno zdravlje i duševno spasenje, i da im umnoži plodove zemaljske. “Gospode, ti znaš da su ljudi meso i krv; oprosti im grehe, i izlij blagodat tvoju na sve!”

Posle molitve ovaj sveti starac predade dušu svoju Bogu pre nego što dželat spusti mač na njegov vrat. Haralampije je postradao 202. godine, a Galina je obavila sahranu.

Običaji i verovanja

Sveti Haralampije je veoma poštovan u narodu. Veruje se da je imao velike isceliteljske moći, zbog čega je i dobio nadimak “gospodar svih bolesti”, pa je najveći broj današnjih običaja vezan za zdravlje i isceljenja.

Danas majke obavezno vode decu u crkvu kako bi se zajedno pomolili ovom svecu za zdravlje. Pored toga, običaj je da i svi kojima nešto fali danas neizostavno odu do lekara.

Još jedno verovanje kaže da će dete kome na ovaj praznik ispadne ili nikne prvi zub biti srećno celog života i nad njim će bdeti upravo Sveti Haralampije.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

