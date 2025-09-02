NOVE SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Društvo Izdvajamo Poljoprivreda Vesti

02.09.2025.
foto:Pixabay

Uprava za agrarna plaćanja ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi koji je otvoren do 30. septembra 2025. godine, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.
Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, piše „Blic“.

Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Kako je istaknuto, pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.

Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

