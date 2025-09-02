NOVE SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Uprava za agrarna plaćanja ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi koji je otvoren do 30. septembra 2025. godine, a iznos podsticaja po grlu je 20.000 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, piše „Blic“.