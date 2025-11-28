Novac, ljubav i sreća: Decembar posebno povoljan za 5 horoskopskih znakova!

Decembar 2025. donosi ogromne promene za pet horoskopskih znakova koji će tokom čitavog meseca imati izuzetno povoljnu energiju.

Zahvaljujući položaju planeta, najviše novca i ljubavi će imati 5 horoskopskih znakova:

Strelac

Za Strelčeve, decembar je mesec ozdravljenja, pomirenja i novih početaka. Otkrivate zaboravljene emocije. Osećate veću harmoniju sa sobom pre nego sa drugim ljudima, što je veliki napredak. Mladi Mesec u vašem znaku 19. decembra donosi moć, samopouzdanje i jasne ciljeve. Neptun direktan otkriva nove porodične uvide, a ulazak Sunca i Venere u Jarca donosi finansijsku stabilnost.

Jarac

Jarčevi ulaze u svoju najjaču fazu. Vraća vam se mentalna jasnoća, naročito ako radite u kreativnim oblastima. Mars ulazi u vaš znak 15. decembra i daje vam ogromnu energiju, autoritet i ambiciju, a početak vaše sezone 21. decembra vraća fokus i samopouzdanje. Venera 24. decembra donosi harmoniju, ljubav i uspešne dogovore. Decembar je mesec u kojem Jarac pokreće sve što je dugo čekalo.

Ovan

Ovnovi jačaju motivaciju i samopouzdanje. Početak meseca obeležavaju hrabrost, sloboda i avanture. Merkur 11. decembra budi želju za znanjem, putovanjima i novim projektima. Mars u Jarcu 15. decembra aktivira karijeru i donosi priliku za velike rezultate. Mladi Mesec 19. decembra jača želju za napretkom i razvojem. Sunce i Venera u Jarcu donose bolju saradnju sa ljudima i potrebnu podršku. Decembar otvara vrata novim poslovnim poduhvatima.

Blizanci

Ako niste zadovoljni napretkom na poslu, sada postavljate temelje za narednih šest meseci. Mlad Mesec 19. decembra osvetljava emotivne odnose i donosi priliku za nove veze. Sunce i Venera 21. i 24. decembra pomažu da izlečite prošlost i postavite granice. Ljubav, komunikacija i nova poznanstva su u centru pažnje.

Rak

Za Rakove decembar je važan period emotivnog sazrevanja. Mars u Jarcu od 15. decembra pojačava napetost u odnosima, ali i pomaže da naučite lekciju o kompromisu i stabilnosti. Sunce u Jarcu 21. decembra donosi romantične mogućnosti i dublje veze. Venera 24. decembra donosi harmoniju, razumevanje i veću empatiju, prenosi portal “Your Tango“. Vaša intuicija jača, a ljudi vam ponovo veruju i oslanjaju se na vaš savet. Jupiter u vašem znaku olakšava svaki izazov i donosi nove šanse. Decembar donosi pomirenja, podršku i otkrivanje novih talenta.

Zajecaronline/Najžena/ N.B.

