„NJEMU JE SUD ZABRANIO DA SE BAVI POLITIKOM, NISAM JA!“ Saša Mirković jasan kad je reč o Dodiku!

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, gostovao je zajedno sa pevačem Acom Lukasom u studiju Avaz TV-a.

Mirković je detaljno pričao o Miloradu Dodiku, koji pokušava da sabotira Lukasove nastupe.

„Njemu je sud zabranio da priča o politici. On je u svemu fatamorgana. Milorad Dodik, em što se predstavlja kao predsednik svih predsednika. On je lažni, čak i predsednik SNSD-a, pošto mu je zabranjeno da se bavi politikom. Sud mu zabranio, nisam ja„, rekao je Mirković.

Potpuno je raskrinkao Dodikovo prisustvo u Srbiji.

„To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Nije srpski narod lud da mu ti praviš svađe sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti non-stop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada“, izjavio je čelnik Hype produkcije.

Pogledajte celu emisiju u nastavku:

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

