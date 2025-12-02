„NJEMU JE SUD ZABRANIO DA SE BAVI POLITIKOM, NISAM JA!“ Saša Mirković jasan kad je reč o Dodiku!
Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, gostovao je zajedno sa pevačem Acom Lukasom u studiju Avaz TV-a.
Mirković je detaljno pričao o Miloradu Dodiku, koji pokušava da sabotira Lukasove nastupe.
„Njemu je sud zabranio da priča o politici. On je u svemu fatamorgana. Milorad Dodik, em što se predstavlja kao predsednik svih predsednika. On je lažni, čak i predsednik SNSD-a, pošto mu je zabranjeno da se bavi politikom. Sud mu zabranio, nisam ja„, rekao je Mirković.
„NJEMU JE SUD ZABRANIO DA SE BAVI POLITIKOM, NISAM JA!“ Saša Mirković jasan kad je reč o Dodiku!
Potpuno je raskrinkao Dodikovo prisustvo u Srbiji.
„To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Nije srpski narod lud da mu ti praviš svađe sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti non-stop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada“, izjavio je čelnik Hype produkcije.
Pogledajte celu emisiju u nastavku:
Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal.
HYPE ZA KOČANE!
„Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.
Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.
Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!
ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!
Dodaj komentar