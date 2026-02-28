Nikola Dedović pred utakmicu: ”Moramo da budemo koncentrisani i oprezni da bismo pobedili Primorac”

Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Nikola Dedović izjavio je pred utakmicu 12. kola Regionalne lige da njegova ekipa mora da bude koncentrisana i oprezna kako bi pobedila Primorac.

Vaterpolisti Radničkog dočekaće danas od 20 časova Primorac u na gradskom bazenu u Kragujevcu.

“Primorac je doveo dvojicu iskusnih igrača i sigurno je da su oni doneli dodatni kvalitet ekipi, koja je i ranije bila izuzetno jaka, sa velikim brojem crnogorskih reprezentativaca i našim centrom Nemanjom Vicom. Dobro se poznajemo, gotovo da nema nepoznanica ni nekih stvari u igri koje bi mogle da nas iznenade”, rekao je Dedović, a prenosi sajt kluba.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B

