Nikola Dedović pred utakmicu: ”Moramo da budemo koncentrisani i oprezni da bismo pobedili Primorac”
Vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Nikola Dedović izjavio je pred utakmicu 12. kola Regionalne lige da njegova ekipa mora da bude koncentrisana i oprezna kako bi pobedila Primorac.
Vaterpolisti Radničkog dočekaće danas od 20 časova Primorac u na gradskom bazenu u Kragujevcu.
“Primorac je doveo dvojicu iskusnih igrača i sigurno je da su oni doneli dodatni kvalitet ekipi, koja je i ranije bila izuzetno jaka, sa velikim brojem crnogorskih reprezentativaca i našim centrom Nemanjom Vicom. Dobro se poznajemo, gotovo da nema nepoznanica ni nekih stvari u igri koje bi mogle da nas iznenade”, rekao je Dedović, a prenosi sajt kluba.
