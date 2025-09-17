Nemojte praviti ove greške kod kuvanja kafe! Evo na šta treba da obratite pažnju

Većina nas iz navike ili brzine ponavlja iste greške, a da toga nismo ni svesni. Evo na šta treba da obratite pažnju ako želite da dobijete onu pravu, punu aromu koja budi telo i dušu.

Greška broj 1: Ključala voda spaljuje aromu

Najčešća greška je sipanje već proključale vode preko kafe. Time “spalite” sve ono najbolje iz nje pre nego što je stiglo da se razvije. Pravilno je da u džezvu sipate hladnu vodu, dodate kafu i šećer (ako ga koristite), pa sve zajedno stavite na tihu vatru. Kafa treba da se lagano zagreva, to je čitava magija.

Ne mešajte kad provri

Mnogi u trenutku ključanja promućkaju džezvu, misleći da će tako biti bolja. Greška. Kada kafa počne da se penje, samo je sklonite sa ringle. Mešanjem u tom trenutku razbijate penu i kvarite teksturu. Ako volite gustu, punu kafu, pustite je da “diše” sama.

Voda pravi razliku

Ako sipate vodu iz bojlera ili onu koja stoji u plastičnoj flaši danima – ukus će biti slab, pa čak i plastičan. Sveža, hladna voda iz česme (još bolje ako je filtrirana) pravi je saveznik dobre kafe.

Nemojte praviti ove greške kod kuvanja kafe!

Džezva – nije svejedno od čega je napravljena

Materijal džezve itekako utiče na ukus. Kafa iz čelične džezve i ona iz bakarne ne mogu se porediti. Ako ste navikli na starinski, pun ukus i miris, investirajte u bakarne džezve sa kalajisanom unutrašnjošću. Razlika je ogromna – kao između instant supe i domaće čorbe.

Ne žurite – kafa ima svoj ritam

Ako stavite džezvu na jaku ringlu da biste ubrzali proces, dobićete gorak napitak bez duše. Domaća kafa voli spor tempo, kuvajte je polako, na najmanjoj vatri. To nije zadatak, to je ritual, prenosi Informer.

Zajecaronline/Najzena.alo/Informer/N.B.

