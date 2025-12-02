„NEĆU DA DOZVOLIM DA SE PREKO MOG IMENA PRAVE PODELE! Aca Lukas: „Pustite me da pevam, nisam član nijedne stranke“

Saša Mirković, menadžer Ace Lukasa i čelnik Hype produkcije, prvi put je prokomentarisao sporni susret pevača sa Naserom Orićem, naglašavajući da nema razloga za skandal i da su medijske spekulacije prenapuhane.

Lukas je istakao da želi da se fokusira isključivo na muziku, a ne na politiku ili podele među ljudima.

Naglasio je da nije član nijedne stranke i da nikada neće biti, te je poručio da neće dozvoliti da se njegovo ime koristi za stvaranje sukoba.

-Ja ću pevati u inat njemu (Miloradu Dodiku). Svi se druže, rade svoje poslove. Šta je bilo u ratu, ne znam. Čuo sam različite priče, ali ja nisam bio u ratu. Ako je on nešto radio, zašto ga ne napadnu drugi? Ja sam umetnik i desilo se da je seo pored mene. Seo sam pored prijatelja kojeg dobro poznajem, nisam znao ko je on. Ne bih sedeo da sam znao, ne iz nekog animoziteta, već da ne bi do ovoga došlo – naglasio je Lukas i dodao:

-Ovo nije samo moj problem, jer ponovo ljudi počinju da se dele. Taj čovek nije osuđen, a na kraju krajeva, ja nisam sudija. Nije na meni da prosuđujem. Rat je pošast i grozna stvar, gde ljudi odozgo bivaju saterani u neprilike. Potpuno je besmisleno o tome pričati – istakao je Aca.

-Pustite me, ljudi, da pevam. Već sam izašao iz ingerencija svog zanimanja. Neću da dozvolim da se preko mog imena prave podele. Nisam član nijedne stranke i nikada neću biti -izjavio je Aca Lukas.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

