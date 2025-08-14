NBA liga odobrila prodaju Boston Seltiksa!

Upravni odbor košarkaške NBA lige odobrio je prodaju Boston Seltiksa grupi koju predvodi izvršni partner Simfoni tehnolodži grupe Vilijam Čisholm, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

Vrednost transakcije je 6,1 milijardu dolara. U saopštenju se navodi da NBA liga očekuje da transakcija bude uskoro završena.

Čisholmova grupa je u martu ove godine objavila da je pristala da kupi Boston za najmanje 6,1 milijardu dolara.

Američki mediji navode da će Grupa, koju predvodi Čisholm, kupiti 51 odsto akcija Boston Seltiksa, a preostale akcije će preuzeti do kraja 2028. godine. Očekuje se da konačna vrednost transakcije iznosi oko 7,3 milijarde dolara.

Dosadašnji vlasnici Bostona, koje predvodi Vik Gusbek, kupili su 2002. godine Seltikse za 360 miliona dolara.

Košarkaši Bostona su 18 puta u istoriji osvojili titulu u NBA ligi.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

