Nastavlja se asfaltiranje u Zaječaru: Ulica Radmile Mocić u Kotlujevcu dobija novi asfalt

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, sa saradnicima, obišao je radove na asfaltiranju ulice Radmile Mocić u naselju Kotlujevac. Tom prilikom razgovarao je i sa meštanima o radovima i potrebama ovog dela grada.

“Važno nam je da se radi u svakom delu Zaječara, kako u gradskim i prigradskim naseljima, tako i u selima. Sa građanima razgovaramo na terenu i trudimo se da, u skladu sa prioritetima i mogućnostima, rešavamo probleme koji su im najvažniji. Ovakvi radovi znače mnogo ljudima koji ovde žive i zato ćemo nastaviti da uređujemo ulice i saobraćajnice i u druim delovima grada i na teritoriji naših sela”, rekao je gradonačelnik.

Radovi se izvode u dužini od 240 metara, Vrednost investicije iznosi 14,7 miliona dinara.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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