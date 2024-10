Nakon dve i po godine Vučić i Putin razgovarali telefonom: “Razmenili smo mišljenje o svim važnim bilateralnim pitanjima, i onim ekonomskim…”

Nakon dve i po godine Vučić i Putin razgovarali telefonom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, nakon skoro dve i po godine, razmenivši mišljenja o ključnim bilateralnim pitanjima, uključujući ekonomsku saradnju i energetsku stabilnost Srbije, kao i o istorijskom značaju 80 godina od oslobođenja Beograda. Vučić je zahvalio Putinu na čestitkama povodom ovog jubileja i izrazio zahvalnost srpskog naroda za ulogu. Crvene armije u oslobađanju glavnog grada, naglašavajući slobodarski duh Srbije. Takođe, Vučić je istakao da je obezbeđena isporuka gasa iz Rusije po povoljnim cenama, što je ključno za predstojeću zimsku sezonu.

– Vrlo dobar razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovičem Putinom! – rekao je Vučić nakon razgovora na svom zvaničnom Instagram profilu.

– Upravo sam završio razgovor sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Gotovo dve i po godine nismo razgovarali. Imali smo dobar, otvoren, dug i sadržajan razgovor – navodi Vučić u snimku i dodaje:

– Govorili smo naravno o onome što je bio povod, a to je 80 godina od oslobođenja Beograda. Zahvalio sam se predsedniku Putinu na čestitkama, i ukazao na nepokolebljiv i slobodarski duh srpskog naroda i zahvalnost Srbije i našeg roda jedinicama Crvene armije koje su zajedno sa srpskim jedinicama učestvovale u oslobađanju našeg glavnog grada – istakao je predsednik Srbije.

– Razmenili smo mišljenje o svim važnim bilateralnim pitanjima i onim ekonomskim. Posebno sam se zahvalio predsedniku Putinu na tome što je preko Aleksija Milera učinio to da Rusija i ove zime obezbedi dovoljne količine gasa za Republiku Srbiju, na nivou od 6 miliona kubnih metara, plus 2 miliona, plus 3 miliona… Ovo je shema koju ste zapamtili još iz prethodnih godina, koja je za nas od izuzetnog značaja, po vrlo povoljnim cenama – rekao je Vučić.

ZaječarOnline/Hypetv/srbijadanas.rs/O.B.