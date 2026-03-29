NAJVEĆI JAVNI POZIV U OBLASTI POLJOPRIVREDE: Do 1. aprila prijave za podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za 2026. otvoren je još do 1. aprila, a ukupno opredeljena sredstva za te namene su 36 milijardi dinara.

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije raspisala je ovaj najveći javni poziv u oblasti poljoprivrede, 2. marta u skladu sa Kalendarom podsticaja za ovu godinu.

Poljoprivrednici u Srbiji mogu da se prijavljuju za osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji za zasejane, odnosno zasađene i prijavljene površine pod odgovarajućom biljnom kulturom u iznosu od po 18.000 dinara po hektaru, do najviše 100 hektara, a isplate se vrše odmah po dobijanju i obradi zahteva.

Sredstva se isplaćiji direktno na račune poljoprivrednika, ali uz obavezu da se u celosti opravdaju računima za repromaterijal nakon isplate.

Korisnici podsticaja dužni su da primljeni iznos pokriju računima za nabavku semena, sadnog materijala, mineralnog đubriva i sredstava za zaštitu bilja.Ukoliko korisnik ne opravda celokupan iznos, dužan je da srazmerni deo sredstava vrati, u skladu sa zakonom.

Prihvatljivi su računi izdati u periodu od 1. avgusta 2025. do 31. jula 2026. godine, a isplaćeni podsticaj potrebno je opravdati najkasnije do 31. jula 2026. godine.

Elektronske fakture moraju biti u XML formatu, a fiskalni računi moraju sadržati broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) ili JMBG (ako je reč o fizičkom licu) ili Matični broj (ukoliko je u pitanju pravno lice). Za ovu godinu prihvatljivo je i unošenje PFR broja sa računa.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je u okviru aplikacije eAgrar uvedena nova funkcionalnost koja omogućava prikaz satelitskih snimaka prijavljenih parcela u RPG i da ta opcija olakšava prepoznavanje parcela i omogućava lakšu i preciznu prijavu kultura koje se na njima nalaze.

Samim tim, kako naglašavaju pojednostavljeno je i olakšano podnošenje zahteva za podsticaje po hektaru i obrada istih.

Satelitske snimke parcela korisnici mogu od 2. marta da vide u aplikaciji ePodsticaji prilikom od 2. marta.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Ministarstvu na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb-prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

Zajecaronline.com/Tanjug/ N.B.

