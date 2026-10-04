Na VMA dostupan “sajber nož” za lečenje tumora

Jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, “sajber nož”, dostupan je građanima Srbije na Vojnomedicinskoj akademiji. A sistem se primenjuje kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate.

Zamenik načelnika VMA, pukovnik Ivan Leković ocenio je to kao veliki iskorak za srpsku medicinu.

“Radi se o kompjuterizovanoj robotskoj ruci. Ona ima mogućnost da usmeri izuzetno fokusiran zrak zračenja iz stotina različitih položaja. Ta robotska ruka rotira oko pacijenta i može da dosegne i metastazu ili neki tumor veličine do jednog milimetra. Duboko u tkivu. A ne da ošteti ostalo tkivo”, rekao je Leković za RTS.

Sistem “sajbernože” se može primenjivati kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate, naveo je Leković. Dodao je da će biti dostupan građanima o trošku države, uz uput na osnovu odluke konzilijuma koji izdaje matična zdravstvena ustanova. Odnosno lokalni RFZO.

Leković je takođe naveo da je u avgustu na VMA po prvi put u Srbiji izvedena anatomska resekcija pluća minimalno invazivnom hirurškom tehnikom i minimalno invazivnom anestezijom.

“Kada pacijent ima tumor pluća i radi se resekcija pluća, morao bi da uđe u duboku anesteziju sa tubusima ili da se otvori grudni koš. Taj tim, na čelu sa profesorom Marićem i doktorkom Dušicom Stamenković, anesteziologom, po prvi put je to izveo u Srbiji”, rekao je Leković.

On je naveo da se zahvat u pitanju izvodi bez otvaranja grudnog koša. Bez tubusa i respiratora, kao i da je ta metoda posebno značajna za pacijente sa težim pridruženim oboljenjima. Leković je istakao da su se lekari VMA za ovu proceduru obučavali u Nacionalnom respiratornom centru u Kini. Kod stručnjaka za ovu vrstu hirurgije.

On je takođe istakao da je u poslednje dve i po godine u infrastrukturne radove na VMA uloženo sedam do osam puta više nego tokom prethodnih sedam do osam godina. A sprovedeni radovi uključuju hidroizolaciju ravnih krovova, kao i rekonstrukciju sistema klimatizacije. Tako da sada VMA ima oko 6.000 prostorija u kojima postoji mogućnost regulisanja temperature i drugih uslova.

Na VMA dostupan “sajber nož” za lečenje tumora

Leković je istakao da se na VMA dnevno obavi veliki broj pregleda i prijema, i da je samo preko Centra hjitne pomoći prethodnog dana na bolničko lečenje u toj ustanovi primljeno 66 pacijenata. Dok se dnevno primi ukupno između 70 i 150 pacijenata.

On je takođe ukazao da je VMA sredom dežurna bolnica za Beograd, ali da tog dana zbrinjava pacijente iz čitave zemlje.

“Tog dana zbrinemo, prosečno, u našem centru hitne pomoći, 500, 600, nekad i 700 pacijenata. Primi se na bolničko lečenje 60, 70 pacijenata, bude desetak operacija. To je jedan vrlo izazovan dan za nas, koji mi godinama uspevamo da savladamo”, rekao je Leković.

Zajecaronline/J.V.

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