Na graničnom prelazu otkriveno više od 2000 neprijavljenih artikala

Carinski službenici su na ulaznoj strani graničnog prelaza Bački Breg, u saradnji sa policijom otkrili preko 200 artikala nove muške, ženske i dečje garderobe. Kao i obuće, sunčanih naočara i ženskih torbi obeleženih nazivima poznatih robnih marki koji su se nalazili u navodno praznoj prikolici kamiona. Ovo je današnje saopštenje Uprava carina.

Roba je otkrivena 28. avgusta prilikom redovne kontrole, a originalnost i vrednost biće komisijski procenjene.

Neprijavljena roba će biti zadržana do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

Zajecaronline.com V.M./Tanjug

PROČITAJTE I: Vaša terasa može zadržati letnji šarm: U septembru zasadite ova 3 prelepa jesenja cveta

Tri cvetnice bi trebalo da zasadite tokom septembra, jer će svojim raskošnim izgledom i nijansama učiniti da i tokom tmurnih dana dvorište ili terasa izgledaju kao da leto još uvek traje.

DETALJNIJE KLIKOM OVDE.

Hype Zvezde

Šou koji će vas zabaviti i oduševiti! Ove jeseni, muzički talenti će pokazati šta znaju pred žirijem!

Novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.