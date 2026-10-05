Na gradilištu u Beogradu uništena zaostala avio-bomba iz Drugog svetskog rata
Zaostala bomba iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu uništena je u akciji pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je završena akcija uništenja neeksplodirane eksplozivne naprave iz Drugog svetskog rata, nemačke avio-bombe kojom je bio bombardovan Beograd 1941. godine.
Na gradilištu u Beogradu uništena zaostala avio-bomba iz Drugog svetskog rata
Kako je istakao, u ovoj akciji, učestvovalo je ukupno 335 pripadnika različitih službi, od kojih je 210 pripadanika MUP-a i to 57 pripadnika Sektora za vanredne situacije, 150 pripadnika Direkcije policije i 3 pripadnika Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije.
Ministar je podsetio da je ova zaostala avio-bomba pronađena na dubini od oko 3,5 metara, prilikom izvođenja građevinskih radova u Poenkareovoj ulici, na opštini Palilula u Beogradu, da je reč o modelu SC 250, koja je težila 250 kilograma, kao i da su nadležni organi, odmah po prijavi, pristupili terenu kao i procesu evakuacije za oko 2.200 građana.
Takođe, kako je rekao, pronađenu nemačku avio-bombu koristili su nemački avioni, poznate „štuke“ i bila je osnovna bomba za uništavanje objekata. A procenjuje se da je ona bačena već u prvom talasu bombardovanja Beograda 1941. godine.
Zajecaronline/MUP/N.S.
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