Muškarac “poršeom” divljao: Policija ga isključila iz saobraćaja zbog više prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolu saobraćaja vrše vozilima bez spoljnih obeležja policije – presretačima, u subotu su oko 17 časova na području opštine Kula zaustavili D. P. (36) zbog učinjenih prekršaja nasilnička vožnja, nepropisno preticanje i prekoračenje dozvoljene brzine.

Vozač je, upravljajući vozilom marke “porše” na državnom putu Vrbas-Kula najpre izvršio preticanje tri automobila preko neisprekidane uzdužne linije, a potom i još jednog vozila.

Takođe, D. P. se kretao brzinom od 112 kilometra na čas na delu puta gde je ograničenje 50 kilometara na čas, navodi se u saopštenju MUP-a.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega su podnete odgovarajuće prekršajne prijave, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/MUP/N.S.

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