PU Zaječar: Boranin uhapšen u Zaječaru zbog trgovine narkoticima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su B.P. (18) iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok će protiv jednog sedamnaestogodišnjaka podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku, za isto krivično delo.

Policija je u stanu u Zaječaru, koji koriste B.P. i sedamnaestogodišnjak, za koga se sumnja da je sa B.P. trgovao narkoticima, pronašla oko 62 grama marihuane, podeljenje u 60 paketića, mrvilicu, digitalnu vagicu za precizno merenje, dva mobilna telefona i nešto više od 90.000 dinara.

Po nalogu Višeg javnog tužioca, B.P. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu. Od strane sudije za prethodni postupak njemu je određen pritvor do 30 dana.