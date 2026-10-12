MUP uputio apel vozačima traktora i poljoprivrednih mašina
Prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 787 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 5, a povređeno 378 učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju MUP-a.
Takođe se apeluje na sve vozače da striktno poštuju saobraćajne propise, s obzirom na to da je sezona poljoprivrednih radova u toku i da je zabeležen povećan broj traktora i poljoprivrednih mašina na putevima.
Iz MUP-a podsećaju vozače poljoprivrednih mašina da, prilikom učestvovanja u saobraćaju na putu, vozila budu označena tablom za spora vozila, da im svetlosno-signalni uređaji budu ispravni. Takođe, da noću, u uslovima smanjene vidljivosti, koriste žuto rotaciono svetlo, a nakon završenih radova obavezno očiste blato sa pneumatika i ne iznose ga na kolovoz.
“Pozivamo i ostale vozače da budu maksimalno oprezni, prilagode brzinu u zonama poljoprivrednih radova i da poštovanjem svih saobraćajni propisa doprinesu očuvanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju”, poručuju iz Policijske uprave.
Zajecaronline/N.S.
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