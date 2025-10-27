MUP: Isključeno 33 vozača i 12 autobusa za prevoz dece!

Pripadnici saobraćajne policije su od početka godine od 8.000 prijavljenih ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih vidova organizovanog prevoza dece, pregledali oko 11.000 autobusa i vozača, od kojih su iz saobraćaja isključili 33 vozača i 12 autobusa.

Od ukupnog broja isključenih vozača 11 je bilo pod dejstvom alkohola, dok je 12 autobusa isključeno jer su bili tehnički neispravni, saopštio je MUP.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom perioda učestalih đačkih ekskurzija i rekreativnih nastava, podseća sve organizatore prevoza da poštuju propise i blagovremeno prijave prevoz dece kako bi se obezbedili svi uslovi za bezbedno putovanje.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

