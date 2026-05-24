Milena Plavšić nahvalila Sašu Mirkovića, pomenula je i tri spektakularna koncerta Vesne Zmijanac: „Svaka čast, organizacija je fenomenalna”

Milena Plavšić nahvalila Sašu Mirkovića…
Pevačica Milena Plavšić osvrnula se na veliki uspeh svoje koleginice Vesna Zmijanac, koja je nedavno tri večeri zaredom napunila beogradsku Arenu.
Govoreći o ovom podvigu, Plavšićeva nije krila oduševljenje, ističući da ovakav uspeh ne dolazi slučajno, već kao rezultat dugogodišnjeg rada, publike koja je verno prati, ali i ozbiljne organizacije. Posebne pohvale uputila je Hype produkciji i direktoru i vlasniku Saši Mirkoviću, naglašavajući da zaslužuju priznanje za način na koji su realizovali jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
– Direktoru Saši Mirkoviću zaista mislim samo najbolje, ta organizacija, to je fenomenatlno. Čestitam Vesni Zmijanac, nju mnogo poštujem i volim. Nekada smo zajedno bile na velikim turnejama gde je bilo po 40, 50 pevača, ona je tada imala veliki hit „Nevero moja” – kaže Milena Plavšić pa dodaje:
– Vesna ima velike hitove, divan glas, uspela je i stigla do visina – zaključila je.
Zajecaronline/J.V.
