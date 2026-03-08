MUP APELUJE: Počinje moto sezona, na putevima veći broj dvotočkaša

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na vozače motocikala i mopeda, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.

Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima, navodi se u saopštenju MUP-a.

Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

