MUP APELUJE: Počinje moto sezona, na putevima veći broj dvotočkaša
Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na vozače motocikala i mopeda, kao i na vozače automobila, da u predstojećem periodu budu posebno oprezni u saobraćaju, imajući u vidu da sa lepšim vremenom počinje moto sezona i da će na putevima biti veći broj dvotočkaša.
Zbog povoljnih vremenskih uslova i viših temperatura, ovog vikenda očekuje se veći broj motocikala i mopeda na našim putevima, navodi se u saopštenju MUP-a.
Početak moto sezone je period kada su vozači dvotočkaša posebno ugroženi, jer mnogi nakon duže pauze ponovo sedaju na svoja vozila.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
