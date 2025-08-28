Mravi beže odmah: Stari bakin trik sa jednim kuhinjskim sastojkom

Mravi su prave napasti i kada se pojave u kući ili dvorištu, nije ih lako oterati. Obično se nastane u kuhinjskim elementima, prave putanje po podu, zidovima, u bašti, pored staze… Ali, baka Stana ima prirodne načine koji će oterati mrave iz vaše kuće, kao što teraju iz njene.

Poređajte oljuštene i isečene čenove belog luka tamo gde ste videli mrave u kući, a nađite mesto gde ulaze u kuću, pa i tu stavite beli luk. Menjajte ga na tri dana, sve dok ne primetite da više nema mrava.

Prirodno sredstvo za mrave!

Najpoznatije prirodno sredstvo protiv mrava je alkoholno sirće. U flašu sa raspršivačem pomešajte sirće sa malo vode i isprskajte putanju kojom se kreću. Podove prebrišite krpom natopljenom tim rastvorom.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…