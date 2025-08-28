Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Mravi beže odmah: Stari bakin trik sa jednim kuhinjskim sastojkom

28.08.2025.
foto:Pinterest

Mravi beže odmah: Stari bakin trik sa jednim kuhinjskim sastojkom

Mravi su prave napasti i kada se pojave u kući ili dvorištu, nije ih lako oterati. Obično se nastane u kuhinjskim elementima, prave putanje po podu, zidovima, u bašti, pored staze… Ali, baka Stana ima prirodne načine koji će oterati mrave iz vaše kuće, kao što teraju iz njene.

Poređajte oljuštene i isečene čenove belog luka tamo gde ste videli mrave u kući, a nađite mesto gde ulaze u kuću, pa i tu stavite beli luk. Menjajte ga na tri dana, sve dok ne primetite da više nema mrava.

foto:pinterest

Prirodno sredstvo za mrave!

Najpoznatije prirodno sredstvo protiv mrava je alkoholno sirće. U flašu sa raspršivačem pomešajte sirće sa malo vode i isprskajte putanju kojom se kreću. Podove prebrišite krpom natopljenom tim rastvorom.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar