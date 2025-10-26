– Danas imamo mnogo sastanaka, koji se nažalost tiču energetske situacije u zemlji. Posle problema sa sankcijama NIS-u, dogodile su se dve teške stvari, jedna je sankcije Lukoilu. One na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je havarija da je tako nazovem, da li je bila sabotaža, diverzija ili ne pokazaće istraga u Mađarskoj. Uglavnom to nam se odražava da sada imamo problem i sa gasom ili možemo da ga imamo. Imamo problem sa naftom nedvosmislen ali, pošto smo dali naše rezerve NIS-u verujem da do 10. ili 15. novembra smo apsolutno sigurni oko svega – rekao je predsednik.

„MNOGO DODATNIH PROBLEMA U ENERGETICI“

On je naglasio da je sledeća nedelja jako važna, i u toj nedelji razgovaraće sa našim ruskim, američkim i evropskim partnerima da bismo našli najbolje moguće rešenje.

– Ono što mi je strašno važno to je da ljudi znaju da mi ukoliko sledeće nedelje ne budemo imali rešenje za problem. Mi ćemo sami one tamo nedelje donositi sami svoje odluke i zaštiti stanovništvo. Srbija je iznad, i pre svega ljudi u Srbiji trebaju da znaju da radimo. Da se borimo i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljne količine i nafte i gasa i električne energije. A do tada uz sve probleme i sve muke. Ljudi da budu mirni. Pobedićemo zajedno – zaključio je Vučić.

– Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se svim i pobediti! – navedeno je u opisu snimka.

Zaječaronline.com / N.Š.