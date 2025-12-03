MLADOST REPUBLIKE SRPSKE I NAROD NISU ZABRANILI LUKASA: Saša Mirković i Aca Lukas u Zvorniku nakon zabrane lažnog predsednika Republike Srpske (FOTO)

Uprkos pokušaju političke zabrane i medijskoj buci koju je izazvao potez lažnog predsednika Republike Srpske, Milorada Dodika, narod i omladina u Zvorniku pokazali su šta zaista misle, i to na najglasniji mogući način.

Najveća balkanska zvezda, Aca Lukas i vlasnik Hype Produkcije Saša Mirković dočekani su danas u Zvorniku kao veliki pobednici, posebno kod mladih, koji su se fotografisali sa njima i koji su jasno poručili da „muzika samo spaja ljude a nikako razdvaja“.

MLADOST REPUBLIKE SRPSKE I NAROD NISU ZABRANILI LUKASA

Lukas je fotografiju sa fanovima okačio na svom instagram profilu uz opis:

– ZVORNIK! 03.12.2025! 16 h i 15min! „ZABRANJENI ACA LUKAS, SAŠA MIRKOVIĆ I MLADOST REPUBLIKE SRPSKE!!! VOLI VAS ACA LUKAS! ZVORNIČKI SREDNJOŠKOLCI! ŽIVELA RS, ŽIVELA BIH!!! – napisao je Aca u svojoj objavi.

Zvornik je još jednom pokazao da se glas naroda ne može ućutkati, a Lukas da ostaje među najvoljenijim izvođačima na ovim prostorima, bez obzira na odluke pojedinaca koji pokušavaju na neuspešan način da mu zabrane ulazak, glas i pesmu.

Podsetimo,

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, otvoreno je progovorio o Miloradu Dodiku i njegovim postupcima, iznoseći detalje koji najbolje oslikavaju pravo lice bivšeg predsednika Republike Srpske, Milorada Dodika.

Saša Mirković je bez dlake na jeziku prokomentarisao bivšeg predsednika Republike Srpske:

-Ajmo još jednom. Populističke priče ovog, ne mogu da kažem gospodina, jer on to nije, znači i ove podele ljudi koje radi i sa govorom mržnje izazivanjem straha kod ljudi, upiranje prstom kod nekog, dok istog tog gospodina predmetnog koji je sedeo sa Lukasom za stolom zoveš za usluge i tako dalje. Mile, pusti bre tu priču više. Koji si, bre, ti predsednik svih predsednika? Jel postoji ta funkcija?- rekao je Mirković, jasno ukazujući na Dodikovu samoproklamovanu moć i političku aroganciju.

„NIJE SRPSKI NAROD LUD DA GA TI NON-STOP DELIŠ!“

Mirković je otvoreno razotkrio Dodikove političke manipulacije i ambicije, kao i način na koji pokušava da manipuliše narodom:

-To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Nije srpski narod lud da mu ti pravis svađe sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti non-stop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada.

Čelnik Hype produkcije je kritikovao i Dodikove izjave o drugim narodima i lokalnim običajima:

-Ovo što si rekao za saralije i za Sarajevo, sram te, bre, bilo. Ti toliko vređaš taj narod, a do juče si bio član predsedništva Bosne i Hercegovine.Samo da te ja to podsetim, ako si ti zaboravio i ako su drugi zaboravili. Pa si sve vreme sedeo i bio u Sarajevu. Jel si tada jeo pite, jel si jeo burek? Jel ima u Banjaluci burek? Jel ima pita u Banja Luci? Jel ima sarajevnog bureka u Banja Luci? Mi ga u Beogradu volimo. U čemu je problem? Ti imaš problem u glavi, zato što vidiš da gubiš vlast, vidiš da niko više neće da ide sa tobom.

