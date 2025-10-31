MIROSLAV ILIĆ POZVAO PUBLIKU U SAVA CENTAR! „Ove godine slavimo i moj rođendan, jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas“

Sada već tradicionalno, Miroslav Ilić održaće koncerte u decembru u Plavoj dvorani Sava Centra. On je tim povodom putem svog instagram naloga pozvao sve prijatelje na jedno novo okupljanje.

„Prošlogodišnji koncerti ostavili su neizbrisiv trag u mom srcu, a sada vas 10. i 11. decembra 2025. čekam u ,,Sava Centru” da zajedno pevamo i uživamo kao što samo mi znamo! Ove godine slavimo i moj rođendan, jer šta je rođendan bez pesme, radosti i vas, moje verne publike? Zato, dragi moji, obezbedite svoje ulaznice na @tickets.rs i pripremite se za još jednu nezaboravnu večer!“

Zajecaronline/Hypetv/N.B.

