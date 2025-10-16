Miodrag Miki Krstović gost ciklusa „Velikani srpske kulture“ u Zaječaru

U okviru ciklusa Velikani srpske kulture, u petak 17. oktobra u 12 sati u Galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru biće predstavljen Miodrag Miki Krstović, velikan našeg glumišta i dobitnik Nagrade za najbolje glumačko ostvarenje 33. Festivala ,,Dani Zorana Radmilovića”.

Majstor minijature, koji od epizodnih uloga stvara velike likove, karijeru je započeo na filmu, a vrata hrama boginje Talije širom mu je otvorio Atelje 212 predstavom „Ljubavno pismo”, koja više od 30 godina puni salu ovog pozorišta.

Danas igra u predstavama različitih žanrova u Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru, Madlenijanumu, Beogradskom dramskom pozorištu.

Ulaz je slobodan.

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru /N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.