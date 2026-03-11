MINISTARSTVO SAOPŠTAVA: Podsticaji samo poljoprivrednicima koji zaista obrađuju zemlju!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja saopštilo je danas da se osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji za parcele prijavljene po osnovu faktičkog korišćenja poljoprivrednog zemljišta (bez vlasničkog lista ili ugovora o zakupu) neće automatski isplaćivati vlasnicima zemljišta u slučajevima kada su iste parcele istovremeno prijavljene i od strane vlasnika zemljišta, sve do okončanja administrativnih i terenskih provera.

U saopštenju je navedeno da će, u cilju zaštite budžetskih sredstava i sprečavanja eventualnih zloupotreba, ovako prijavljene parcele biti predmet detaljne kontrole kroz administrativne postupke i kontrolu na terenu.

“Isplata podsticaja za ove parcele biće izvršena tek nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi, odnosno kada se utvrdi ko faktički koristi predmetno poljoprivredno zemljište”, navedeno je u saopštenju.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da država mora da obezbedi da svaki dinar podsticaja stigne do onih koji zaista rade na njivama.

“Zato pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da prijave parcele koje zaista obrađuju, a za koje nemaju ugovor o zakupu ili vlasnički list, jer je cilj ove mere da podršku obezbedimo poljoprivrednicima koji faktički koriste poljoprivredno zemljište, uz potpunu kontrolu i nultu toleranciju na zloupotrebe”, istakao je Glamočić.

U saopštenju Ministarstva se naglašava da će svaka zloupotreba sistema podsticaja biti sankcionisana u skladu sa važećim propisima.

“U slučaju da se u postupku kontrole utvrdi da je poljoprivredno gazdinstvo prijavilo netačne podatke ili zemljište koje faktički ne obrađuje, Uprava za agrarna plaćanja će doneti rešenje o utvrđivanju pasivnog statusa poljoprivrednog gazdinstva, čime gazdinstvo gubi pravo na korišćenje podsticaja”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, korisnik podsticaja koji je ostvario pravo na osnovu netačnih podataka biće u obavezi da vrati neosnovano isplaćena sredstva, sa pripadajućom kamatom, u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

“Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja nastaviće da unapređuju sistem kontrole kako bi sredstva državne podrške bila usmerena isključivo ka poljoprivrednim proizvođačima koji zaista obrađuju zemljište i doprinose razvoju domaće poljoprivrede”, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

