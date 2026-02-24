Ministar poljoprivrede: Kompanije će povećati otkup mleka i sireva

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da je ovih dana, tražeći rešenja za otkup mleka i sireva, imao sastanke sa brojnim kompanijama i da će neke od njih povećati otkup.

“Imlek, naš najveći otkupljivač mleka od danas ponovo otkupljuje redovnu količinu mleka kao što je bilo pre krize oko otkupa, od kada je smanjena za oko 10 odsto”, rekao je on na konferenciji za novinare.

Dodao je da je imao sastanke i sa konditorskom industrijom, koja je veliki potrošač mleka u prahu i da su mnoge kompanije pokazale društvenu odgovornost.

“Javio se jedan trgovinski lanac koji će povući značajne količine mleka sa tržišta i staviti ga po akcijskim cenama u prodaju. Javile su se određene kompanije koje se bave uvozom da povuku sve količine polutvrdih i tvrdih sireva koje trenutno imaju u višku, a to je upravo onaj deo gde su sad najveće blokade. To su krajevi oko Kraljeva, Mrčajevci, Knić”, rekao je on.

Naveo je da je jutros uputio zvaničan mejl proizvođačima i od njih tražio da dostave minimalne i maksimalne cene po kojima plaćaju mleko, da li ima farmera kojima su otkazali mleko i da dostave količine sireva koje imaju na lageru, koje ne mogu da prodaju.

“Mi smo obezbedili plasman tih sireva i plaćanje će biti odmah po isporuci”, naglasio je on.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

