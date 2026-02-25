MINISTAR IVICA DAČIĆ HITNO PRIKLJUČEN NA RESPIRATOR!

Novica Tončev, ministar za razvoj nedovoljno razvijenih opština, za domaće medije govrio je o zdravstvenom stanju potpredsednika Vlade i ministara unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

MINISTAR IVICA DAČIĆ HITNO PRIKLJUČEN NA RESPIRATOR!

Tončev je rekao da se čuo se sa Dačićevom suprugom Sanjom.

– Jutros je imao temperaturu, nije bio ni na sednici Vlade – rekao je Tončev.

Tončev je rekao da je trebao sa ministrom Dačićem danas da poseti Kladovo, ali Dačić zbog zdravstvenog stanje nije bio u stanju da ide.

Dodao je da je Dačić priključen na respirator.

Podsetimo, prema prvim informacijama stanje ministra Dačića se naglo pogoršalo poslednjih dana, posebno u poslednjih nekoliko sati.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće ministra Ivicu Dačića koji je u bolnici u teškom stanju.

Zaječaronline/M.K./Alo

