Milanče muzikom uveseljava prolaznike

Milanče je prvu harmoniku dobio od oca kada je imao 10 godina. Sam je učio da svira, a najviše voli narodnu muziku.

Milanče kaže da prolaznici najviše traže kola i valcere, a da zna da odsvira preko 50 kompozicija, ali da uči i dalje.

Poslednjih šest godina svakog drugog dana dolazi u Zaječar i svira prolaznicima od 9 sati pa do 12 i 30, a tokom leta boravi u Sokobanji i zabavlja turiste.

„Novac i nije toliko bitan. Do sada sam najviše zaradio 1 200 dinara. To što zaradim bude mi dovoljno da kupim kartu do Boljevca, da nešto pojedem, a ponekada mogu i nešto da kupim sebi od garderobe od zarađenih para. Ima raznih ljudi. Neko misli da ja zarađujem ko zna koliko“.