Milan Todorović imenovan za v.d. direktora REM-a, usvojen Nacrt pravilnika o izboru članova upravnih odbora RTS-a i RTV-a

Za novog vršioca dužnosti direktora Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imenovan je Milan Todorović. Prethodno je na tu funkciju ostavku dala Rajka Galin Ćertić.

Kako javlja RTS, članovi Saveta REM-a jednoglasno su usvojili Nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora javnih servisa. Time je usaglašen način na koji će biti odabrani novi članovi upravnih odbora Radio-televizije Srbije (RTS) i Radio-televizije Vojvodine (RTV).

Usvajanje Nacrta pravilnika predstavlja korak ka regulisanju procedure izbora članova upravnih odbora dva javna servisa, nakon što je na čelu REM-a došlo do promene.

Zajecaronline/192.rs/J.V.

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