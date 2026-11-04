Milan Todorović imenovan za v.d. direktora REM-a, usvojen Nacrt pravilnika o izboru članova upravnih odbora RTS-a i RTV-a
Za novog vršioca dužnosti direktora Regulatornog tela za elektronske medije (REM) imenovan je Milan Todorović. Prethodno je na tu funkciju ostavku dala Rajka Galin Ćertić.
Kako javlja RTS, članovi Saveta REM-a jednoglasno su usvojili Nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora javnih servisa. Time je usaglašen način na koji će biti odabrani novi članovi upravnih odbora Radio-televizije Srbije (RTS) i Radio-televizije Vojvodine (RTV).
Usvajanje Nacrta pravilnika predstavlja korak ka regulisanju procedure izbora članova upravnih odbora dva javna servisa, nakon što je na čelu REM-a došlo do promene.
Zajecaronline/192.rs/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
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