REM zabranio TV Prva emitovanje Vesti na jedan dan i Jutarnjeg programa na pet dana

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekli su danas meru zabrane emitovanja ”Vesti” na TV Prva u trajanju od jednog dana i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa te televizije u trajanju od pet dana.
Te mere su izrečene su u okviru ispitnih postupaka pokrenutih na prethodnoj sednici Saveta zbog kršenja pravila medijskog izveštavanja u tokom izborne kampanje. Članovi Saveta REM-a doneli su na današnjoj sednici odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv televizija Kurir, Prva, Informer, K1 i televizije V5 iz Valjeva. Zbog, kako je navedeno, kršenja pravila u oblasti pružanja medijskih usluga.
Predstavnici tih televizija biće pozvani na sledeću sednicu Saveta REM-a. Na sednici je u toku rasprava po ranije podnetim prijavama protiv TV Informer, a sednici prisustvuje glavni i odgovorni urednik TV Informera Dragan Vučićević, pravni zastupnik te televizije i nekoliko zaposlenih na TV Informer.
Protiv TV Informer pokrenuti su ispitni postupci zbog, kako je navedeno, prenosa stranačkog skupa 3. oktobra koji nije bio obeležen čime je prekršen Zakon o elektronskim medijima. Zatim zbog emitovanja dokumentarnog filma ”Državnik’. Kao i zbog komentara na račun člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića i Zorana Gavrilovića iz BIRODI-ja.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate. Publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija. Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put. Upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
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