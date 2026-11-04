REM zabranio TV Prva emitovanje Vesti na jedan dan i Jutarnjeg programa na pet dana

Članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekli su danas meru zabrane emitovanja ”Vesti” na TV Prva u trajanju od jednog dana i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa te televizije u trajanju od pet dana.

Te mere su izrečene su u okviru ispitnih postupaka pokrenutih na prethodnoj sednici Saveta zbog kršenja pravila medijskog izveštavanja u tokom izborne kampanje. Članovi Saveta REM-a doneli su na današnjoj sednici odluke o pokretanju ispitnih postupaka protiv televizija Kurir, Prva, Informer, K1 i televizije V5 iz Valjeva. Zbog, kako je navedeno, kršenja pravila u oblasti pružanja medijskih usluga.

Predstavnici tih televizija biće pozvani na sledeću sednicu Saveta REM-a. Na sednici je u toku rasprava po ranije podnetim prijavama protiv TV Informer, a sednici prisustvuje glavni i odgovorni urednik TV Informera Dragan Vučićević, pravni zastupnik te televizije i nekoliko zaposlenih na TV Informer.

Protiv TV Informer pokrenuti su ispitni postupci zbog, kako je navedeno, prenosa stranačkog skupa 3. oktobra koji nije bio obeležen čime je prekršen Zakon o elektronskim medijima. Zatim zbog emitovanja dokumentarnog filma ”Državnik’. Kao i zbog komentara na račun člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića i Zorana Gavrilovića iz BIRODI-ja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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