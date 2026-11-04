Metan curi kod Kragujevca: Cisterna sletela sa puta, vatrogasci učestovali u intervenciji

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Batočina-Kragujevac povređen je vozač teretnog vozila.

Njega je ekipa Hitne pomoći sa lakim povredama prevezla u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, saznaje Tanjug.

Do nezgode je došlo kada je šleper sleteo sa puta. Situaciju je dodatno pogoršalo isticanje metana iz njegovog rezervoara.

U intervenciji su učestvovali i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!