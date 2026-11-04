NAJNOVIJA VEST! REM ZABRANIO INFORMER! Ovo su detalji ukidanja emitovanja

NAJNOVIJA VEST! REM ZABRANIO INFORMER!

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) na današnjoj sednici o izricanju mera televiziji Informer odlučio je da se izrekne zabrana emitovanja u trajanju od 7 dana formatu koji je sporan, odnosno Jutarnji program.

Očekuje se zvanično saopštenje REM-a.

Podsetimo,

Pristalice ove tabloidne televizije okupile su se danas ispred sedišta REM-a, a među njima su i v.d. predsednice Republike Ana Brnabić, lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević i sin bivšeg predsednika Srbije Danilo Vučić.

Okupljeni na Trgu Nikole Pašića jutros su ometali ekipu N1 koja je izveštavala o današnjoj sednici REM-a, zbog čega je Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo hitnu reakciju nadležnih institucija.

Tokom zasedanja Dragan J. Vučićević, vlasnik i glavni i odgovorni urednik Informera, njegov zamenik Dejan Vukelić, advokati, članovi pravnog tima, novinari… ušli su na sednicu Saveta REM-a, koja je na početku bila burna. Vučićević je vikao na članove Saveta i tvrdio je da su tu da im „seku glavu“.

„Zahtevam da pustite kameru televizije koju hoćete da ugasite. Vi ste doneli odluku da nam sečete glavu. Doneli ste odluku da nas ugasite“, rekao je Vučićević tokom sednice na kojoj je pokrenut postupak protiv TV Informera.

NAJNOVIJA VEST! REM ZABRANIO INFORMER!

Čim je ušao na sednicu, počeo je da viče, a predsednik Saveta Stevica Smederevac zamolio ga je da bude tiši.

„Hoćete li da me uhapsite? Kako je 9. oktobra bilo 4:4, sad je 8:0“, vikao je Vučićević.

On je ponovo zatražio kameru televizije Informer, a Smederevac je rekao da bi se time kršili principi, te da hoće na miru da rade, kao i da se već uživo prenosi sednica.

„Kako spavate gospodine Smederevac, kako spavate… Pre mesec dana niste imali nijednu primedbu, a sada…“, povišenim tonom je govorio Vučićević.

Zajecaronline/J.V.

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